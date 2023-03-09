Тревога ночью в Одессе длилась почти 6 часов.

В Одессе из-за отсутствия света не работает городской электротранспорт. Об этом журналистам сообщили в коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс".

"В Одессе из-за отсутствия напряжения временно не курсируют трамваи и троллейбусы", - говорится в сообщении.

Также в городе из-за длительной воздушной тревоги школьникам любой формы обучения разрешили сегодня пропустить занятия. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Видео дня

"Сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ругать за отсутствие ребенка. Если не спали ночь, учитывайте состояние и примите решение, идти ли в школу, подключать к занятиям. В учебных заведениях будут работать над повторением", - заявила она.

По ее словам, школы и детсады работают, в случае воздушной тревоги дети будут переведены в укрытие.

В мэрии отмечают, что тревога сегодня ночью длилась 5 часов 43 минуты.

Ракетный удар по Одессе - что известно

Сегодня ночью по всей Украине прозвучала масштабная воздушная тревога - россияне атаковали нашу страну ракетами.

Взрывы, в частности, прогремели в Одессе. В городе превентивно отключили свет. В ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали жилые дома, но среди людей нет жертв и пострадавших.

В результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.

Вас также могут заинтересовать новости: