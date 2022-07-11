Он отметил, что Россия "первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства".

Президент Украины Владимир Зеленский относительно обстрелов оккупантами украинских городов отмечает, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Говоря о ракетном ударе российских оккупантов по городу Часов Яр на Донбассе, Зеленский отметил: "Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их осуществляет по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает абсолютно осознанно".

Он добавил, что после таких ударов "убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали".

"Все, кто произвел этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам с реактивной артиллерии как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северске и Угледара Донецкой области, - все они будут найдены", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что нацистских убийц находят по всему миру и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет.

"Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание неотвратимо для каждого русского убийцы, для каждого абсолютно. Равно как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - сказал Зеленский.

Удар по Часовому Яру - что известно

Оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района. Ракеты попали в 5-этажку, в доме полностью уничтожены два подъезда.

Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок. На месте продолжают работать спасатели.

Позже Кириленко сообщил, что из-под завалов многоэтажки во Часовом Яре спасен еще один человек. По оперативной информации, под завалами остается 23 человека.

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