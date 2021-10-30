Он сожалеет, что в Украине нет ответственности за отсутствие призывов к вакцинации.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что призывы не носить маски, не вакцинироваться и покупать поддельные COVID-сертификаты - это преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос относительно врачей, которые не призывают людей вакцинироваться, Радуцкий сказал: "К сожалению, ответственности за то, что не призывают к вакцинации, у нас нет".

"Если бы у нас работало и некоторые коллеги не сбили законопроект, который был, о врачебном самоуправлении, когда бы врачи сами определяли, как должен делать врач... как в 21 веке или так, как это происходит у нас, как в 19-м веке, то действительно была бы ответственность", - отметил депутат.

В то же время, он подчеркнул: "Я считаю, что призывы не носить маски, призывы не вакцинироваться, призывы покупать поддельные сертификаты - это преступление".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя стремительный рост заболеваемости COVID-19, призвал украинцев "выключить соцсети и включить мозг".

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

28 октября в Украине был вакцинирован против COVID-19 289 241 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская