"Есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов", - пишет Максим Радуцкий.

Сын главы комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаила Радуцкого опубликовал эротическую "коронавирусную" фотосессию и назвал противников вакцинации от COVID-19 представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Соответствующая публикация появилась на странице Максима Радуцкого в Instagram.

Читайте также"Отключите соцсети и включите мозг": Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19"Примерно за пол года до появления первой вакцины, нами была придумана спасительная стратегия. О волшебном уколе в попу, который всех спасёт. Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу. Так вот, есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов", - пишет сын Михаила Радуцкого под серией снимков полуголых женщин со шприцами.

Напоследок он посоветовал "ностальгирующим по холерным бунтам" не вакцинироваться и держаться вместе.

Как уже сообщал УНИАН, сейчас в Украине наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. А 29 октября в Минздраве заявили о рекорде - за предыдущие сутки было выявлено 26 870 новых случаев COVID-19, а 648 человек скончались от последствий болезни.

Автор: Станислав Кожемякин