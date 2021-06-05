Сотрудники СБУ оперативно разоблачили парня.

В Харькове ученик 11-го класса смонтировал видеоролики о совершении терактов в школах, чтобы получить популярность в соцсети.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной соцсети неизвестным пользователем было размещено два видеоролика с сообщением о совершении террористических актов. Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань.

Читайте такжеВину за расстрел школьников в Казани "свалили" на их родителейМенее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики, чтобы получить популярность в соцсети.

В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

Спикер напомнил, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса. По его совершению уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

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Автор: Виктория Токарева