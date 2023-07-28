Закон предусматривает присоединение АО "Магистральные газопроводы Украины" к ООО "ОГТСУ".

Верховная Рада приняла в целом закон (№9311-1) об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" проголосовали 250 депутатов.

По его словам, этот закон - "требование МВФ, даже два". Он определяет правовые и организационные основы процедуры передачи государству доли в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которой владеет акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины", путем присоединения общества к оператору.

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"Следствием принятия закона и его реализации станет повышение эффективности функционирования компании, осуществляющей функции оператора газотранспортной системы Украины, и позволит в полной мере имплементировать целевую модель корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины, а также обеспечит Украине возможность доступа к инструментам предоставления поддержки Европейским Союзом и Международным валютным фондом", - говорится в пояснительной записке к закону.

Законопроект был разработан с целью обеспечения надлежащего выполнения Украиной Меморандума о взаимопонимании, заключенного между Украиной и ЕС, и Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенного между Украиной и МВФ.

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