Выплата за третьего и каждого последующего ребенка может достичь 150 тысяч гривен.

В Украине могут увеличить помощь при рождении первого ребенка до 50 тысяч гривен, а размер пособия за рождение третьего и каждого следующего ребенка может увеличиться до 150 тысяч гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект "О стимулировании увеличения рождаемости". Комитет рассмотрел законопроект №5585 и обратился к нему.

В законопроекте №5585 предлагается установить размер указанной помощи в сумме 50 тысяч гривен (сейчас 41 280 гривен). Также предполагается ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

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Законопроект №5585-1 предусматривает выплату при рождении первого ребенка 50 тысяч гривен, второго ребенка - 100 тысяч гривен, на третьего и каждого последующего ребенка - 150 тысяч гривен.

"Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в июле прошлого года принял постановление "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша", согласно которому молодым родителям назначается денежная компенсация в сумме 5 тыс. грн для приобретения необходимых детских товаров и средств гигиены для новорожденных.

По данным Госстата, население Украины в январе-апреле 2021 года сократилось на 145,8 тыс. человек – до 41,44 млн. При этом за 4 месяца этого года родилось чуть более 89 тыс. детей, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 92 тыс.

Как написал сегодня на своей странице в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка прямо влияет на увеличение рождаемости в Украине.

Согласно приведенной депутатом статистике, бум рождаемости в Украине пришелся на 2012 год – тогда в стране родилось более 520 тысяч детей. При этом размер государственной помощи на первого ребенка составлял 28 590 грн, на второго – 57 180 грн, а на третьего – 114 360 грн.

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Автор: Богдан Слуцкий