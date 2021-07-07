Депутат подчеркнул, что размер государственной помощи при рождении ребенка напрямую влияет на рождаемость.

Увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка напрямую влияет на рост рождаемости в Украине.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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"Когда мы с коллегами зарегистрировали законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка (№5585-1), меня начали обвинять в популизме, говоря, что размер пособия при рождении ребенка не влияет на рождаемость. Привожу график. Как видите, рост рождаемости напрямую связан с размером пособия при рождении ребенка", – написал Гетманцев.

Согласно приведенной депутатом статистике, бум рождаемости в Украине пришелся на 2012 год – тогда в стране родилось более 520 тысяч детей. При этом размер государственной помощи на первого ребенка составлял 28 590 грн, на второго – 57 180 грн, а на третьего – 114 360 грн.

В 2014 году в Украине отменили увеличение выплат на второго и третьего ребенка, при этом установили фиксированную сумму - 41 280 грн.

Как видно из графика, рождаемость с тех пор постепенно снижалась: с 465,9 тыс. детей в 2014 году до 293,4 тыс. детей в 2020 году.

Статистика за 2021 год

По данным Госстата, население Украины в январе-апреле 2021 года сократилось на 145,8 тыс. человек – до 41,44 млн. При этом за 4 месяца этого года родилось чуть больше 89 тыс. детей, тогда как годом ранее этот показатель составлял более 92 тыс.

Согласно госбюджету на 2021 года планировалось, что размер выплат при рождении ребенка составит 10320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а далее будет ежемесячно получать по 860 гривен в месяц до достижения ребенком возраста трёх лет.

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Автор: Анна Нагорная