Мужчина публично отрицал осуществление РФ вооруженной агрессии против Украины и призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора.

За агитацию "русского мира" работнику столичного оборонного завода сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины и призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора. Также мужчина распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" российской армии и агитировал за "русский мир".

По процессуального руководства Киевской городской прокуратуры жителю столицы сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифікації российских военнослужащих (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее стало известно, что помощник народного депутата Украины работал на ФСБ-передавал врагу разведданные о международном сотрудничестве и проведении ООС.

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