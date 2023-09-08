Теперь оккупанты истерично решают, как защититься от новой "бавовны" в исполнении спецслужбы.

К взрывам во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские захватчики хотят провести так называемые "выборы", причастна Служба безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ. Источники напомнили, что минувшей ночью на территории муниципального лицея прогремели два взрыва. "Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов. Они должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся. За этими взрывами, по нашим данным, снова стоит СБУ. А оккупанты истерично решают, как защититься от новой "бавовны" в исполнении Службы безопасности", - заявили источники.

На аудио - один из руководителей оккупационного МВД РФ на Запорожье инструктирует подчиненных, как не попасть в ловушку второго взрыва.

Видео дня

Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях

В начале сентября враги пытаются провести "выборы" в оккупационные власти.

30 августа Служба безопасности Украины устроила очередную "бавовну" кадыровцам и коллаборантам, которые готовились к "выборам" на временно оккупированной части Запорожья.

Сегодня городской председатель Мелитополя Иван Федоров в Telegram заявил, что в Бердянске, где российские оккупанты хотят провести так называемые "выборы" прогремели взрывы и были разрушения.

Федоров сообщил, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков".

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