В частности, местные жители подтверждают уничтожение штаба партии "Единая Россия" в Пологах.

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области уничтожен штаб партии "Единая Россия". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Адские псевдовыборы на временно оккупированный территориях продолжаются. Штаб "Единой России" в Пологах - все! Поговаривают, что поражение он получил аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы. Оккупанты такие непутевые, что никак не поймут: свой выбор наши люди давно сделали", - заявил он.

Впоследствии Федоров добавил, что местные подтверждают уничтожение штаба единороссов в Пологах.

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"Мелитопольцы добавляют: Мелитополь еле успевает принимать подгоревших оккупантов. Но есть нюанс. Кое-кто поехал в госпиталь, а кое-кто - прямо в морг", - отметил мэр Мелитополя.

Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября враги пытаются провести "выборы" в оккупационные власти.

Утром, 8 сентября, Федоров заявил, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы и были разрушения. В частности, он отметил, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков".

Вечером, 8 сентября, источники УНИАН в Службе безопасности Украины заявили, что к взрывам в Бердянске причастна СБУ. Оккупанты истерично решают, как защититься от новых "хлопков" в исполнении СБУ.

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