Логово "единороссов" в оккупированных Пологах "поджарилось" / фото УНИАН, Олег Куцкий

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области уничтожен штаб партии "Единая Россия". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Адские псевдовыборы на временно оккупированный территориях продолжаются. Штаб "Единой России" в Пологах - все! Поговаривают, что поражение он получил аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы. Оккупанты такие непутевые, что никак не поймут: свой выбор наши люди давно сделали", - заявил он.

Впоследствии Федоров добавил, что местные подтверждают уничтожение штаба единороссов в Пологах. 

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"Мелитопольцы добавляют: Мелитополь еле успевает принимать подгоревших оккупантов. Но есть нюанс. Кое-кто поехал в госпиталь, а кое-кто - прямо в морг", - отметил мэр Мелитополя.

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Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября враги пытаются провести "выборы" в оккупационные власти. 

Утром, 8 сентября, Федоров заявил, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы и были разрушения. В частности, он отметил, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков".

Вечером, 8 сентября, источники УНИАН в Службе безопасности Украины заявили, что к взрывам в Бердянске причастна СБУ. Оккупанты истерично решают, как защититься от новых "хлопков" в исполнении СБУ.

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