В то же время этот реквизит должны проверить правоохранители на предмет взрывчатки.

Полиция разрешила участникам акции, которую проводят в правительственном квартале владельцы автомобилей на еврономерах, перенести металлические бочки к зданию Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, правоохранителям и участникам митинга удалось достичь взаимопонимания.

В частности, полиция разрешила участникам акции, организованной общественной организацией "АвтоЕвроСила", вручную перенести несколько бочек в здание парламента.

В то же время эти бочки, которые митингующие хотели провезти как реквизит на площадь Конституции, должны проверить правоохранители на предмет взрывчатки.

После этого участники акции переместили с грузовика на асфальт 5 бочек, которые они намерены унести к зданию парламента.

Ранее правоохранители не позволили проехать в ВР грузовику с бочками, который в начале Музейного переулка оцепила полиция.

Чего требуют "евробляхеры"

Собрать комитет налоговой и таможенной политики; проголосовать законопроект 3704 (о доступном растаможка) на комитете;

поставить законопроект 3704 на голосование в Верховной Раде;

принять его и передать на подпись президенту.

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Перевод: Дмитрий Хилюк