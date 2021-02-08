В эфире одной из передач пропагандистка Ольга Скабеева назвала Украину террористическим государством, а экс-президента Петра Порошенко - террористом.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник, 8 февраля на год запретил трансляцию российского пропагандистского телеканала «Россия РТР».

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, передает портал Delfi.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.

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Отмечается, что летом в передаче "60 минут" пропагандистка Ольга Скабеева применила «язык ненависти» в отношении нашей страны. В частности, Украина была названа террористическим государством, а экс-президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии.

Запрет каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: Денис Прядко