Хозяйственным судом города Киева открыто производство по 4 исковым заявлениям Оболонской окружной прокуратуры города Киева о признании недействительными результатов аукционов Госгеонедр на пользование недрами. Об этом сообщила ОО "Геология Украины" со ссылкой на Киевскую городскую прокуратура.

"В связи с выявленными нарушениями Оболонская окружная прокуратура города Киева подала в Хозяйственный суд города Киева 4 иска о признании недействительными: результатов аукционов, договоров купли-продажи специальных разрешений на пользование недрами", – отмечает прокуратура.

В частности прокуроры установили, что в сентябре 2022 года через электронный портал Prozorro проводились 4 аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами четырех месторождений глины на территории Закарпатской области.

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По данным прокуратуры, участники совершили антиконкурентные согласованные действия. А именно: использовали один IP-адрес, оказывали друг другу финансовую помощь для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе, с целью оплаты участия в аукционе.

Из Единого государственного реестра судебных решений (к примеру, см. здесь и здесь) известно, что речь идет об аукционах, которые в сговоре с ООО "Арт буд сервис" выиграли компании керамической группы "Голден Тайл": ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" и КП "Полонский завод "Маяк".

Кроме требования об аннулировании торгов, прокуратура просит применить правовые последствия недействительности сделок, установив, что деньги, уплаченные победителями аукционов 15 млн гривен за приобретение спецразрешений должны быть взысканы в доход государства.

Напомним, СМИ писали, что в ноябре 2023 года, общественная организация "Геология Украины" обратилась с запросом в Офис генерального прокурора инициировать подачу иска относительно выявленного сговора на пяти аукционах Госгеонедр.

Как ранее отмечали в ОО "Геология Украины", из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции госбюджет мог недополучить десятки миллионов гривен.

Ранее, 20 сентября 2023 года, за антиконкурентные действия на этих торгах Антимонопольный комитет Украины назначил штрафы компаниям керамической группы Golden Tile Ceramic Group ("Голден Тайл"; основатель Валентин Шеветовский). Во время рассмотрения дел АМКУ собрало ряд доказательств, свидетельствующих о наличии согласованного поведения между ответчиками при подготовке и участии в пяти аукционах, в частности: использование ими общего IP-адреса, коммуникация и хозяйственные отношения между упомянутыми компаниями.

Как отметила дополнительно прокуратура, участники оказывали друг другу финансовую помощь для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе, с целью оплаты участия в аукционе.

Судьба еще одного, пятого аукциона (есть ли по нему судебное производство), пока неизвестна. Прокуратура пока сообщила о рассмотрении дела по четырем торгам.

В группе "Голден Тайл" и в "Арт Буд сервис" отказались прокомментировать журналистам изложенную информацию о фактах сговора на аукционах.

Всего, по информации АМКУ, по состоянию на апрель 2023 года, комитет проверял вероятный сговор между участниками в более чем на 50 аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Издание Nadra.info писало, что решения АМКУ относительно согласованных действий на аукционах Госгеонедр уже привели к отмене результатов таких торгов. Суды дважды признавали недействительными спецдзовола, купленные в сговоре.