В Украине сотни тысяч людей пошли в армию добровольно, отметил президент.

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается мобилизация – в соответствии с действующим законодательством и режимом военного положения. И она будет продолжаться, пока идет война, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна в состоянии войны, поэтому у нас проводится мобилизация. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы хотим, чтобы все закончилось. Мы хотим иметь справедливый мир, спокойствие без мобилизации и военного положения. Однако пока идет война и действует этот режим, продолжается мобилизация", – подчеркнул он в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

Президент признал, что процесс мобилизации имел свои недостатки: кто-то предлагал деньги за уклонение от службы, кто-то их брал.

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"В Украине сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, которые добровольно пошли защищать Украину", – отметил он.

Однако отдельные инциденты во время мобилизации "не являются лицом" Украины, говорит президент. Он добавил, что каждый спорный случай должен рассматриваться правоохранителями.

"Правоохранительные органы должны гарантировать, что не будет насилия (во время мобилизации, – ред.)", – сказал Зеленский.

Мобилизация в Украине: другие новости

18 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней – до 6 августа.

Тем временем спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент не планирует возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста. По его словам, сейчас действуют специальные программы, по которым людей в возрасте от 18 до 24 лет набирают на службу в Вооруженные силы Украины.

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