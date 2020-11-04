В Министерстве образования и науки напоминают, что вернуть средства за пробное внешнее независимое оценивание можно только до 1 декабря.
Читайте такжеВ МОН рассказали, когда состоится основной этап вступительной кампании в 2021 годуКак сообщает пресс-служба Минобразования, средства уже возмещены более чем 155 тысячам граждан.
Общая сумма возвращенных средств составляет 38 млн 141 тыс. 510 грн - это 72,7% от суммы, выделенной из фонда борьбы с COVID-19.
Возврат средств осуществляется Министерством образования и науки совместно с «ПриватБанком» с 1 июля. Сейчас средства получили 155 тыс. 636 участников, что составляет 71,2% от общего числа.
Все, кто еще не обратился за возмещением, имеют 27 дней на урегулирование этого вопроса.
Пробное ВНО и возврат средств
2 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидситуации отменил пробное ВНО. Пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников.
Стоимость одного тестирования составляла от 138 до 150 грн в зависимости от региона.
17 июня правительство утвердило порядок возврата средств участникам пробного ВНО.
На возврат средств из фонда борьбы с COVID-19 выделено 52 млн 450 тыс. грн.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram