Средства уже возместили более чем 155 тысячам граждан.

В Министерстве образования и науки напоминают, что вернуть средства за пробное внешнее независимое оценивание можно только до 1 декабря.

Читайте такжеВ МОН рассказали, когда состоится основной этап вступительной кампании в 2021 годуКак сообщает пресс-служба Минобразования, средства уже возмещены более чем 155 тысячам граждан.

Общая сумма возвращенных средств составляет 38 млн 141 тыс. 510 грн - это 72,7% от суммы, выделенной из фонда борьбы с COVID-19.

Возврат средств осуществляется Министерством образования и науки совместно с «ПриватБанком» с 1 июля. Сейчас средства получили 155 тыс. 636 участников, что составляет 71,2% от общего числа.

Все, кто еще не обратился за возмещением, имеют 27 дней на урегулирование этого вопроса.

Пробное ВНО и возврат средств

2 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидситуации отменил пробное ВНО. Пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников.

Стоимость одного тестирования составляла от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

17 июня правительство утвердило порядок возврата средств участникам пробного ВНО.

На возврат средств из фонда борьбы с COVID-19 выделено 52 млн 450 тыс. грн.

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Автор: Виктория Токарева