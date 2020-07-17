В Минобороны заверили, что граждане 18-19 лет будут призываться в ВСУ только по собственному желанию

Такое желание должно подтверждаться письменным заявлением.

Граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Андрей Таран во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Он отметил, что выпускники школ могут "абсолютно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования". Он напомнил, что решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию.

По его словам, такое желание должно подтверждаться письменным заявлением.

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