После сообщения о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова во время судебного рассмотрения уголовного дела, в котором он проходит обвиняемым в получении крупнейшей в истории Украины взятки в более 722 млн гривень, многие украинцы задались вопросом: неужели любой может подать заявление о мобилизации на этапе судебного разбирательства, пока нет приговора? Действительно, действующее законодательство не запрещает подавать добровольное заявление на мобилизацию лицам, в отношении которых еще не вынесен обвинительный приговор. В ст. 65 Конституции Украины говорится об обязанности защищать Родину, а Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" позволяет мобилизацию по добровольному согласию даже тех, кто имеет отсрочку.

Впрочем, когда речь идет о лице, которое находится под судебным разбирательством по делу о коррупции - особенно, если речь о топ-уровне, то возникает потенциальный конфликт интересов.

Во-первых, участие обвиняемого в судебных заседаниях является обязательным.

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Во-вторых, мобилизация не должна быть использована как способ избежать правосудия.

Поэтому, в таких случаях суд может обращаться в воинскую часть или органы прокуратуры по выяснению обстоятельств мобилизации и обеспечения явки обвиняемого.

Но еще больше вопросов в истории с Романом Насировым вызвала его быстрая "демобилизация".

Ситуация, когда командир воинской части признает приказ о призыве противоправным и отменяет его - нетипичная. Обычно мобилизация считается обязательной и неотвратимой после издания приказа, и ее отмена возможна лишь в отдельных случаях. К примеру, по состоянию здоровья или в связи с выявлением нарушений при оформлении.

Судя по информации, которую предоставляет Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП), в данном случае командир самостоятельно признал, что приказ был издан с нарушением. Что это может быть за нарушение? Речь может идти об отсутствии соответствующих оснований, или обнаружена фальсификация документов. Если это подтвердится, то отмена приказа может быть юридически обоснованной. В то же время это ставит под сомнение эффективность контроля со стороны ТЦК и самих воинских частей.

Если же принимать во внимание позицию Верховного Суда, который ранее отметил, что процесс мобилизации является необратимым, то есть его нельзя отменить. В частности, в соответствующем постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23 по иску военнослужащего к районному ТЦК и воинской части, суд отметил, что даже признание процедуры призыва противоправной не влечет увольнение незаконно мобилизованного с военной службы.

Вместе с тем, следует понимать, что в данном случае речь идет именно о процедуре, а не приказе. То есть, речь идет о ненадлежащем прохождении ВВК, доставке в ТЦК и СП и тому подобное.

В то же время в кейсе Романа Насирова речь идет именно о противоправности приказа. И здесь пока остаются вопросы. Ведь в судебной практике существует достаточно много случаев, когда суды низших инстанций принимали решения об отмене незаконных приказов о мобилизации и обязывали соответствующие органы уволить незаконно мобилизованных лиц. Например, если лицо имело бронирование, но его все равно мобилизовали, или если лицо не входило в перечень лиц, подлежащих мобилизации.

То есть в данном случае, фактически, если сам приказ признается незаконным или противоправным, его отмена может стать основанием для аннулирования мобилизации.

Михаил Флященко, адвокат, старший юрист Ario Law Firm