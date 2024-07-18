Проект Закона предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров при задержании правонарушителей.

Кабинетом министров одобрен разработанный МВД Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции Украины" относительно совершенствования правовых оснований и особенностей применения специальных средств". Как сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый, речь идет о применении электрошокеров полицейскими.

По его словам, законопроект предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров полицейскими при задержании правонарушителей, в частности тех, которые подозреваются в совершении уголовного преступления и оказывают сопротивление или физическое противодействие полицейскому или пытаются убежать.

В то же время проектом Закона, в частности, предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

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Так, в статью 45 (Применение специальных средств) в пункте 6 предлагается добавить три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия, а именно:

при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление или пытается убежать;

при задержании лица, которое оказывает физическое противодействие полицейскому;

при задержании лица, которое пытается сбежать из-под стражи.

Драпятый отметил, что на сегодня в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.

"Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия", - пояснил замминистра.

В МВД отмечают, что электрошокеры есть на вооружении полиции в более чем ста странах мира. Большинство из них - это государства развитой демократии, где вопросы защиты прав человека в приоритете.

Использование электрошокеров в Украине

Как известно, вопрос о применении украинскими правоохранителями электрошокеров обсуждается не первый год. В 2020 г. полицию начали вооружать такими приборами. Тогда руководитель патрульной полиции Украины руководитель патрульной полиции Евгений Жуков испытал на себе электрошокер Taser, чтобы продемонстрировать безопасность для здоровья человека его применения.

По словам Жукова, Taser Х2 - электрошокер сдерживающего действия, который помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, не нанося ему при этом вреда для здоровья. Он используется в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, Израиле и еще в ста странах мира.

Прибор был одобрен Министерством здравоохранения.

В 2021 г. профильный комитет Верховной Рады не захотел разрешать полиции применять электрошокеры и направил документ на доработку.

Законопроект предусматривал, что электрошокеры применялись бы для задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому; задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать; задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

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