Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser.
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Соответствующее видео было опубликовано на официальном Youtube-канале Патрульной полиции Украины.
По словам Жукова, Taser Х2 - электрошокер сдерживающего действия, который помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, не причиняя ему при этом вреда для здоровья. Он используется в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, Израиле и еще в ста странах мира.
Прибор был одобрен Министерством здравоохранения.
К кому смогут применять электрошокеры
- граждан, совершивших административное или уголовное правонарушение и оказывающих физическое сопротивление полицейскому;
- граждан, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;
- граждан, которые оказывают вооруженное сопротивление и пытаются убежать от полиции;
- вооруженных граждан, которые угрожают открытием огня или применением других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в частности копа.
Что предусматривает закон сейчас
Согласно действующему закону, электрошокер можно применить только в случаях отражения нападения, в частности на полицию, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.
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