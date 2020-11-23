Евгений Жуков показал, как действует электрошокер Taser Х2.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser.

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Соответствующее видео было опубликовано на официальном Youtube-канале Патрульной полиции Украины.

По словам Жукова, Taser Х2 - электрошокер сдерживающего действия, который помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, не причиняя ему при этом вреда для здоровья. Он используется в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Германии, Израиле и еще в ста странах мира.

Прибор был одобрен Министерством здравоохранения.

К кому смогут применять электрошокеры

граждан, совершивших административное или уголовное правонарушение и оказывающих физическое сопротивление полицейскому;

граждан, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

граждан, которые оказывают вооруженное сопротивление и пытаются убежать от полиции;

вооруженных граждан, которые угрожают открытием огня или применением других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в частности копа.

Что предусматривает закон сейчас

Согласно действующему закону, электрошокер можно применить только в случаях отражения нападения, в частности на полицию, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.

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Автор: Екатерина Лиманская