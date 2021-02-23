Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Жительница Донецкой области приговорена к условному сроку за организацию и проведение псевдореферендума в 2014 году.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в мае 2014 года 41-летняя жительница Волновахского района занимала должность члена так называемой участковой избирательной комиссии, принимала активное участие в проведении так называемого «референдума» о признании государственной независимости «ДНР» на территории пгт Мирное.

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Отмечается, что приговором суда обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины) назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Автор: Светлана Макринская