Сейчас судья находится на самоязоляции и "читает Конституцию".

Скандальный председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что заболел коронавирусом.

Об этом Волк написал на странице в Facebook.

Свой пост в соцсети Вовк сопроводил собственным фото с Конституцией Украины в руках.

"Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания происходящего", - написал он.

Читайте такжеЗеленский поддержал перезагрузку ОАСК, уточнив, когда она должна произойти

По сообщению пресс-службы ОАСК, Вовк со 2 ноября находится на больничном - он на самоизоляции из-за болезни коронавирусом. Обязанности Вовка исполняет его заместитель Владимир Келеберда.

"В связи с этим, информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности", - заявили в суде.

НАБУ против Вовка: что происходит

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован