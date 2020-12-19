В праздничном шествии примут участие восемь украшенных иллюминацией машин.

В Одессе завтра, в день Святого Николая, парад троллейбусов пройдет без пассажиров из-за пандемии COVID-19.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, 19 декабря в Одессе состоится парад троллейбусов коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

В праздничном шествии примут участие восемь машин. Это модели троллейбусов, которые ежедневно перевозят одесситов и гостей города: ЗИУ-9, ЮМЗ, «Шкода», «Тролза», БКМ и «Богдан».

«Среди них будет и первый одесский электробус», - отметили в мэрии.

Парад стартует в 19:00 с разворотного кольца на улице Инглези. Восемь украшенных праздничной иллюминацией троллейбусов будут двигаться по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и в обратном направлении.

В то же время, в связи со сложной эпидемической ситуацией парад пройдет без пассажиров.

Коронавирус в Одесской области

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 885 новых случаев COVID-19, из них 438 — у одесситов. На утро 18 декабря, в Одесской области зарегистрированы 61 тыс. 923 случая COVID-19. Из них 28 тыс. 250 человек — жители Одессы.

По данным на 18 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице (основная опорная больница региона по коронавирусу) находятся 273 пациента с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 225 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

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Автор: Лариса Козовая