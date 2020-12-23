По сравнению с мониторингом в сентябре, ситуация с распространением украинского сигнала ухудшилась - сигнал украинских FM-радиостанций зафиксирован лишь в 7 из 19 населенных пунктов.

Правозащитники сообщают о новой волне блокирования украинского FM-вещания на севере Крыма оккупационными властями.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Крымская правозащитная группа в декабре 2020 года осуществила новый мониторинг вещания станций FM-диапазона на севере полуострова. По сравнению с предыдущим мониторингом, который состоялся в сентябре, ситуация с распространением украинского сигнала ухудшилась. В декабре сигнал украинских FM-радиостанций зафиксирован лишь в 7 из 19 населенных пунктов. В сентябре этого года украинское вещание было доступно в 12 населенных пунктах из того же перечня", - говорится в сообщении.

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В частности, уже не слышно доступный ранее сигнал украинских радиостанций в Армянске, Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаковом, Лобановом, Мартыновке.

По-прежнему невозможно услышать украинские радиостанции в населенных пунктах Вишневка, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь.

Во всех этих населенных пунктах на украинском радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

В Заречном, Джанкое, Придорожном, Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию.

В Новоалександровке и Источном - по 2 радиостанции, а в Предмостном - 6 украинских FM-радиостанций.

Вблизи КПВВ «Чонгар» на оккупированной территории полуострова можно услышать программы 4 украинских FM-радио и 2 украинских радиостанции слышно со стороны Крыма у КПВВ «Чаплинка».

В то же время в 13 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций - украинского и российского. Из-за таких помех прослушивание передач на этих частотах исключается. Это свидетельствует о целенаправленном блокировании украинского FM-радиовещания российскими станциями.

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"В сентябре Крымская правозащитная группа сообщала, что рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории Крыма обустроена новая телерадиовышка. Резкое ухудшение ситуации с распространением украинского радиосигнала в этом районе может свидетельствовать, что новая конструкция стала применяться в том числе и для блокирования украинского вещания на полуострове", - отметили правозащитники.

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Автор: Леся Лещенко