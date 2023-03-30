Согласно ряду законных решений, управление имуществом лавры перешло к государству.

Решением правительства утратило силу распоряжение времен президентства Виктора Януковича о передаче в бесплатное пользование Украинской православной церкви (Московского патриархата) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров времен Януковича от 11 июля 2013 года № 519 "Вопросы передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", - сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram.

Ткаченко подчеркнул, что рядом законных решений управление имуществом лавры перешло к государству, потому что "именно государство является собственником этих объектов".

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Перипетии вокруг Киево-Печерской лавры - детали

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь УПЦ (МП) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года. Однако представители УПЦ (МП) не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

Хозяйственный суд города Киева отказал украинской православной церкви (Московского патриархата) в обеспечении иска к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать свою работу сегодня.