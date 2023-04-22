Президент передал предложения на рассмотрение ВР.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию № 22/179714-ЭП "пожизненное заключение для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения". Она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Как говорится в ответе, 17 и 22 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, предусматривающие усиление уголовной ответственности для государственных служащих за коррупцию во время военного или чрезвычайного положения (№ 9029 и 9049).

Зеленский отметил, что принятие законов относится к полномочиям украинского парламента.

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"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены Верховной Раде Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", — подчеркнул украинский лидер.

Петиции к президенту - последние новости

В начале марта Зеленский отреагировал на петицию о "переименовании" России в Московию. Этот вопрос правительство проработает вместе с учеными. В то же время в Москве произошла настоящая истерика из-за такого предложения украинцев.

Недавно Зеленский ответил на электронную петицию о введении уроков полового воспитания в школе.

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