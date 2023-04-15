Автор петиции обеспокоен, что дети познают мир половых отношений через видео в интернете.

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о внедрении уроков полового воспитания в школе. Ранее эта петиция набрала 25 тысяч голосов.

Автор обращения отмечает, что в условиях свободного доступа к любой информации в интернете дети бесконтрольно могут просматривать видеоролики, которые дают искаженное представление о половых отношениях, в том числе пропагандируют сексуальное и прочее насилие. Не имея навыков анализа информации, дети воспринимают все за чистую монету, что приводит к опасным последствиям.

"Учащиеся и ученицы должны знать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности, знать законодательство и понимать базовые принципы культуры согласия (на половой акт – УНИАН)", – говорится в петиции.

Видео дня

Автор обращения считает, что уроки полового воспитания в школе значительно снизят риски насилия, детской и подростковой преступности, количество подростковых беременностей, а также увеличат возраст первого полового акта.

Президент одобрительно высказался об изложенных в петиции идеях.

"Я обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения меня и автора обращения", – говорится в ответе.

Петиции к президенту – последние новости

В начале марта президент Зеленский ответил на петицию о "переименовании" России в Московию. Он попросил правительство проработать этот вопрос вместе с учеными. Эта петиция вызвала настоящую истерику в Москве.

В феврале Зеленский отреагировал на петицию, предлагавшую вернуть военным надбавки в 30 тысяч гривен. Он отметил, что вопрос денежных премий напрямую зависит от того, на каком удалении от линии фронта несет службу конкретный военнослужащий.

Вас также могут заинтересовать новости: