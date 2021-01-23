В Харькове суд избирает меры пресечения подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых (видео)

Киевский районный суд в городе Харькове рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения четырем подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время суд избирает меру пресечения арендатору здания - Вячеславу Кравченко.

Адвокаты просят суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами, а также в результате замыкания электросети.

Правоохранители задержали четырех человек, среди них - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор. Всем им сообщено о подозрении.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В связи с трагедией президент объявил 23 января днем траура.

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Автор: Богдан Слуцкий