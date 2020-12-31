Глава государства Владимир Зеленский отметил, что в 2020 году были слезы от боли и слезы от гордости.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и назвал 2020-й год «немножко» тяжелым.

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Новогоднее поздравление президента построено в формате беседы с детьми 5-9 лет, во время которой глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.

«Мы живем в большой, прекрасной стране, где есть невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: «Дорогие украинцы! Это был тяжелый год... ». Вы спросите, был ли тяжелым 2020-й? Немножечко да», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в 2020 году были слезы от боли и слезы от гордости.

«Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать».

Празднование Нового года в Украине

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 грн.

30 декабря 2020 года журналисты подсчитали сколько будет стоить приготовить оливье дома, купить готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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Автор: УНИАН