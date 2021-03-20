Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями.

Об этом заявил Ринат Ахметов, комментируя создание первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета Метинвест Политехника в Мариуполе, сообщает телеканал «Украина 24».

Как сообщается, университет создан группой «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Уже в следующем году самый современный технический вуз страны планирует принять 200 первых абитуриентов.

«Главная инвестиция – это получение хорошего образования. Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины. Силой, которая объединит всех украинцев», – добавил Ринат Ахметов.

По его словам, Метинвест Политехника – не просто новый технический университет: «Это наш вклад в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития Украины».

Метинвест Политехника уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям "Металлургия", «Металловедение», «Компьютерные науки», «Экономика», «Охрана труда» и «Горное дело». Слушатели курсов получат сертификаты государственного образца. С 2022 года университет будет открыт для всех молодых людей, которые хотят получить инженерно-технические профессии, востребованные в украинской промышленности.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей.

«Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия», - сказал он.

Отмечается, что учебный корпус и кампус будут созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международными корпорациями. Разработкой IT-инфраструктуры вуза занимается компания Microsoft.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь