В культурном заведении не исключают, что новый театральный сезон могут открыть уже в сентябре.

В Черниговском музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко, который подвергся ракетному обстрелу 19 августа, работники и волонтеры продолжают убирать осколки и обломки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, более сотни человек сгребают и выносят мусор, проводят демонтаж кресел в зрительном зале, убирают там.

Визуально больше всего повреждена крыша и второй этаж театра, выбита значительная часть окон. На стенах заметны трещины. Представитель администрации театра уточнил, что на самом деле есть повреждения всех этажей театра и цоколя. По его мнению, восстановление может осложниться из-за нестандартных размеров, к примеру, отдельных дверей.

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"Дубовые двери на входе в театр мы пока отремонтировали, как смогли, и захлопнули, от взрыва их развернуло. Почти все окна нуждаются в замене", - отметил он.

По словам директора театра Сергея Мойсиенко, нанесенный ущерб пока не обсчитан, ведь на месте сотрудники прокуратуры и СБУ еще продолжают документирование военного преступления.

Художественный руководитель и главный режиссер театра Андрей Бакиров не исключает, что новый театральный сезон могут открыть уже в сентябре.

По его словам, актеры готовы работать с учетом малых форматов спектаклей – зрители располагаются непосредственно на сцене или на Белой (Малой) сцене.

"Но пока это наше видение, ожидаем результатов экспертиз", - отметил он.

Бакиров также отметил, что начать новый сезон актеры планируют премьерным спектаклем, репетиции которого начинают. По его убеждению, нужно двигаться вперед, не останавливаться и только так можно одержать победу.

Перед театром – на месте гибели шестерых взрослых и маленькой девочки – появились импровизированные мемориалы. Жители города продолжают нести сюда цветы и игрушки.

Сегодня утром в Екатерининской церкви состоялась заупокойная литургия по погибшим в результате ракетного удара в Чернигове.

Ракетный удар по Чернигову 19 августа: что известно

19 августа около полудня российские военные нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Чернигова, который был в это время переполнен людьми. Попадание произошло в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели спуститься в укрытие здания. Помещение театра получило значительные повреждения.

Жертвами стали люди, которые гуляли на улице и ехали в транспорте через центр города. Погибли семь человек, среди них - 6-летняя девочка. Пострадали - более 150.

По данным Черниговской ОВА, в результате ракетной атаки по центру города повреждены 10 административных и 66 жилых зданий.