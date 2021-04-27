Сейчас вирус COVID-19 мутирует, из-за чего большее количество заразившихся нуждаются в госпитализации и кислородной терапии.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича с 12 по 25 апреля 2021 года отгрузил больницам Мариуполя 74,3 тонны жидкого и 12,3 тысяч кубометров газообразного кислорода, необходимого для лечения больных коронавирусом пациентов.

Как отмечает пресс-служба «Метинвеста», большая часть поставленного кислорода была распределена между медучреждениями, оказывающими помощь ковидным больным. Так, в горбольницу №1 отгрузили 756 кубометров газообразного и почти 2 тонны жидкого кислорода, в больницу №4 доставили 36,4 тонны жидкого и более 6 тысяч кубометров газообразного, больница №9 получила 36 тонн жидкого и 486 кубометров газообразного кислорода, больнице скорой медицинской помощи передали 3,6 тысячи кубометров жизненно необходимого газа.

Специалисты отмечают, что сейчас вирус COVID-19 мутирует, из-за чего большее количество заразившихся нуждаются в госпитализации и кислородной терапии.

«Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова делают все возможное, чтобы помочь врачам спасать жизни больныхCOVID-19 – оборудуют больницы новыми кислородными точками, поставляют реанимационное и диагностическое оборудование, системно обеспечивают медучреждения жизненно необходимым кислородом в полном объеме», – отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Группы «Метинвест» Елена Кондалова.

Отметим, с начала пандемии коронавируса группа «Метинвест» активно помогает больницам Мариуполя в борьбе с недугом. В частности, для бесперебойной подачи кислорода компания закупила специальные криосистемы хранения и распределения кислорода для больниц №1, 4 и 9.

В целом за 2020 год группа «Метинвест» совместно с Фондом Рината Ахметова передали мариупольским городским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом.

Всего за период с начала пандемии, 2020 – начало 2021 года, инвестиции группы «Метинвест» в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

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Автор: Григорий Бондарь