"Больше шести метров": мэр Черновцов рассказал о ситуации на реке Прут

После полуночи уровень воды начал снижаться.

Уровень воды в реке Прут в пределах Черновцов снизился на два метра. Теперь он составляет четыре метра.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«Вода постепенно отступает! Этой ночью, 25 июня, гидрометеорологический центр фиксировал и продолжает фиксировать постепенное снижение уровня воды в реке Прут (в районе Черновцов)», - рассказал он.

Читайте такжеВ Тернопольской области Днестр стал переливаться через дамбу, людей отселяют

По его информации, по состоянию на 00:00 25 июня показатель уровня воды составил 6,13 м, а в 13:00 - 3,99 м.

По сведениям ОГА, по состоянию на утро 25 июня остаются подтопленными 36 населенных пунктов в 7 районах Черновицкой области.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В четырех областях Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram