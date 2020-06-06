Посольство Украины в США возобновляет прием граждан

Прием граждан по консульским вопросам начнется с 9 июня.

Посольство Украины в США возобновляет с 9 июня прием граждан по консульским вопросам.

По предварительной записи можно будет попасть на консульский прием. Он будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства, сообщили на странице в Facebook.

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Куда обращаться?

по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;

по вопросам нотариата – kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua;

по вопросам гражданства, на постоянное жительство и истребования – hanna.babenko@mfa.gov.ua.

Также отмечается, что все граждане должны придерживаться следующих правил во время посещения:

вовремя приходить на прием;

иметь с собой все необходимые документы;

использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

Как сообщал ранее УНИАН, по данным британских дипломатов, Украина ограничивает выезд своих граждан за границу. Уехать могут только те украинцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание за рубежом.

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