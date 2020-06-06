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Посольство Украины в США возобновляет прием граждан

00:30, 06 июня 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

По предварительной записи можно будет попасть на консульский прием. Он будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства, сообщили на странице в Facebook.

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Куда обращаться?

  • по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата – kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua;
  • по вопросам гражданства, на постоянное жительство и истребования – hanna.babenko@mfa.gov.ua.

Также отмечается, что все граждане должны придерживаться следующих правил во время посещения:

  • вовремя приходить на прием;
  • иметь с собой все необходимые документы;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

Как сообщал ранее УНИАН, по данным британских дипломатов, Украина ограничивает выезд своих граждан за границу. Уехать могут только те украинцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание за рубежом.

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