Боец ВСУ записал эмоциональное видео относительно действий экс-президента Украины.

Народный депутат Петр Порошенко шантажировал правительство жалобами к Еврокомиссарам, чтобы попасть за границу на празднование 39-летия сына Алексея. Об этом в видеообращении сообщил военнослужащий с позывным "Сталкер", который сейчас воюет на фронте.

"Хочу поздравить сына Порошенко: этому уклонисту 6 марта исполнилось 39 лет. Находится за границей, не воюет, не служит.

Теперь становится понятно, почему его отец Петр Порошенко так сильно хотел выехать из Украины. Почему стал шантажировать правительство вступлением в ЕС в случае невыезда. Он показал, что его личные интересы важнее всего, что он говорит", - отметил военный.

По его словам, 39-летний Алексей Порошенко не находится ни в одном подразделении.

"Алексей Порошенко даже в так называемых "мазаных" подразделениях не числится. Он просто сбежал за границу. Потому что мужества быть в Украине у него нет. Я желаю сыну Петра Порошенко мужества вернуться в Украину", - отметил он.

По мнению защитника, было бы корректно, если бы дети власть имущих служили в рядах ВСУ, что положительно повлияло бы на положение дел в армии.

"Сейчас в Украине рассматривается закон о мобилизации. Закон полезен, ведь дал бы возможность заменить тех раненых, которые остаются на фронте. Например, я, имея группу инвалидности, до сих пор нахожусь на боевой должности. Армию нужно пополнять. Однако, хотелось бы, чтобы, кроме обычных граждан, армию пополнили дети чиновников, депутатов и власть имущих. Тогда бы и на армию финансирование больше было бы, и не воровали бы на армии, потому что знали, что там служат их дети", - подчеркнул военный.

Как сообщалось, в начале марта Порошенко обратился к чиновнику Еврокомиссии Оливеру Вергею с предложением рассмотреть вопрос остановки вступления Украины в ЕС, если его не выпустят за границу 6 марта. Именно в этот день сын Порошенко Алексей отмечал 39 лет.