В следующем году "пилот" распространят еще на 35 подразделений ВСУ.

Кабинет министров поддержал пилотный проект, благодаря которому военные и их семьи смогут получить психологическую помощь и поддержку в решении бытовых вопросов.

Как сообщается на официальном портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, услугу социального сопровождения введут на базе подразделений Вооруженных сил Украины.

"Пилотный проект до конца года охватит 5 воинских частей, в следующем - еще 35", - информирует министерство.

Речь идет о том, что военные и их семьи будут получать там комплексную поддержку. В частности, им будут предоставлять консультации по психосоциальной поддержке, налаживанию коммуникации в семье. Также предусмотрена помощь и сопровождение военнослужащего на этапах призыва во время мобилизации и тому подобное.

Экспериментальные проекты для ветеранов и военных

Как сообщал УНИАН, 3 октября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров запустил два экспериментальных проекта, которые касаются ветеранов и военнослужащих.

По его словам, первый проект касается предоставления новой социальной комплексной услуги - формирования жизнестойкости. Услуга включает в себя ряд опций, в частности, социально-психологическую помощь, формирование и развитие социальных навыков и умений, содействие адаптации и прочее.

Второй проект, по словам Шмыгаля, - социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Он пояснил, что речь идет о психосоциальной поддержке для укрепления семей, помощи в оформлении документов, помощи в коммуникации с государственной и местной властью. Координатором проекта является Министерство социальной политики.

Ранее, в начале года Шмыгаль информировал, что в 2023 году появится масштабная программа поддержки ветеранов войны, которая будет включать в себя четыре ключевые потребности. В частности, речь идет об экономической независимости, возможности военной карьеры, обеспечении ветеранов жильем, медицинских услугах.

Одним из таких проектов является Институт помощника ветерана, который сначала запустят в четырех пилотных областях - Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Львовской.

Также 6 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц" с регистрационным номером №9638. Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что документом предлагается, в частности, за неиспользованные во время военного положения дни отпуска выплачивать военным и полицейским денежную компенсацию.

Также в парламенте планируется рассмотреть законопроекты, направленные на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, а также отдельного статуса защитника и защитницы Украины.

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