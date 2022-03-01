скриншот из видео
Неравнодушные полтавчане за несколько часов собрали необходимые вещи для эвакуированных детей.
В Полтаве буквально завалили помещение городского совета помощью для детей, говорится в телеграм-канале Украина 24.
"Жильцы менее чем за два часа снесли в разы больше необходимого: игрушки, одежду, обувь, средства гигиены", - отмечается в сообщении.
На видео видно, как жители Полтавы с пакетами в руках беспрерывно несут помощь в здание местного горсовета.
Полтавчане собрали помощь для эвакуированных детей