За несколько часов население Полтавы собрало необходимую помощь для детей.

Неравнодушные полтавчане за несколько часов собрали необходимые вещи для эвакуированных детей.

В Полтаве буквально завалили помещение городского совета помощью для детей, говорится в телеграм-канале Украина 24.

"Жильцы менее чем за два часа снесли в разы больше необходимого: игрушки, одежду, обувь, средства гигиены", - отмечается в сообщении.

На видео видно, как жители Полтавы с пакетами в руках беспрерывно несут помощь в здание местного горсовета.

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