Большинство украинских беженцев едут вглубь Польши.

С момента начала широкомасштабного наступления российских войск на Украину в Польшу выехали почти 200 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на главу Министерства внутренних дел и администрации Мариуша Каминского.

Чиновник заверил, что в Польше украинцы могут рассчитывать на полную помощь.

"Хочу всем украинцам, которые борются за свою свободу, от имени польской власти и граждан Польши четко заявить – ваши жены, ваши дети, ваши матери в нашей стране будут иметь полную опеку. Польша будет для них безопасным местом пристанища, безопасным вторым домом. Пока ситуация в Украине не вернется к нормальному состоянию, пока Украина не будет свободной и суверенной страной, до тех пор каждый украинец, который ищет убежище в Польше, его будет иметь", - сказал Каминский.

В настоящее время во всех воеводствах открыли пункты приема беженцев из Украины. Большинство из них едут с польской границы вглубь Польши, добавил глава Министерства внутренних дел и администрации.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.