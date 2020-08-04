В МВД назвали условие для возвращения полицейских в поезда

Советник министра также предложил свой вариант обеспечения охраны в поездах.

Украинский полицейских могут вернуть в поезда для охраны правопорядка, однако для этого необходимы соответствующие средства и мероприятия.

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Повторюсь, мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять", - сообщил он.

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Чиновник отметил, что для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо их создать и расширить штат полиции, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. "Иначе все это работать не будет", - добавил он.

Мартыненко также предложил свой вариант организации охраны в поездах. По его словам, для этого достаточно изменить один из приказов МВД и Министерства инфраструктуры об охране грузовых поездов. Мартыненко предлагает добавить в перечень охраняемых объектов пассажирские поезда.

"Ибо это" перекладывание с больной головы на здоровую пользуясь случаем, как-то некрасиво выглядит", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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