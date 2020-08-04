В МВД назвали условие для возвращения полицейских в поезда
Украинский полицейских могут вернуть в поезда для охраны правопорядка, однако для этого необходимы соответствующие средства и мероприятия.
Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
"Повторюсь, мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять", - сообщил он.
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Чиновник отметил, что для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо их создать и расширить штат полиции, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. "Иначе все это работать не будет", - добавил он.
Мартыненко также предложил свой вариант организации охраны в поездах. По его словам, для этого достаточно изменить один из приказов МВД и Министерства инфраструктуры об охране грузовых поездов. Мартыненко предлагает добавить в перечень охраняемых объектов пассажирские поезда.
"Ибо это" перекладывание с больной головы на здоровую пользуясь случаем, как-то некрасиво выглядит", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.
По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.
Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.
По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.
Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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