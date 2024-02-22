Он был продлен до 2 июня.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу бизнесмена Игоря Коломойского.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда, трансляцию которого вела ТСН. На заседании рассматривалось ходатайство детектива Бюро экономической безопасности от 15 февраля о продлении срока досудебного расследования уголовного производства №72023000410000034 (по подозрению Коломойского и экс-руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова).

Во время заседания прокурор напомнил, что 2 марта истекает срок досудебного расследования по делу. Однако, они не успевают завершить досудебное расследование в такой срок, поскольку необходимо осуществить еще ряд следственных и других процессуальных действий.

Видео дня

В частности, пояснил он, необходимо завершить проведение комплексной инженерно-технической экспертизы, судебно-экономической экспертизы и допросить ряд свидетелей.

Так, прокурор попросил о продлении срока досудебного расследования до 2 сентября включительно.

В свою очередь адвокат Коломойского Олег Пушкарь выразил мнение, что не понятно, как был высчитан именно такой срок, о котором просит обвинение, и раскритиковал ходатайство прокурора.

Попутно он также заявил, что "сторона обвинения скрывает показания" некоторых свидетелей. Кроме того, адвокат высказал мнение, что сторона обвинения "не предоставляет никаких подтверждений того, что кому-то причинен материальный ущерб".

Пушкарь объявил, что сторона защиты просит в полном объеме отказать в удовлетворении ходатайства.

Кроме того, другой адвокат Коломойского Игорь Барсученко выразил мнение, что времени, оставшегося до 2 марта, вполне достаточно для принятия стороной обвинения своего конечного решения.

Так, судья объявила свое решение, согласно которому срок досудебного расследования по делу продлен на три месяца - до 2 июня.

В комментарии журналистам после заседания Пушкарь отметил, что это решение судьи - "и нашим, и вашим".

"Она приняла " соломоново решение": вроде как и удовлетворила ходатайство, но не на шесть месяцев, а на три продлила срок досудебного расследования", - сказал адвокат.

Дело Коломойского - последние новости

В сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям: ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн.

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября адвокат Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить бизнесмену содержание под стражей на домашний арест. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский райсуд продлил срок содержания под стражей для Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд грн.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении Коломойскому меры пресечения.

15 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты Коломойского относительно постановления ВАКС от 24 октября по делу о возвращении жалобы бизнесмена на бездействие генерального прокурора и постановление прокурора от 13 октября об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для Коломойского на 891 млн грн.

23 ноября Шевченковский райсуд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Коломойского и Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания Коломойского под стражей до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января 2024 года Шевченковский райсуд продлил срок содержания под стражей Коломойского. Судья решил ходатайство прокурора удовлетворить частично и продлить срок содержания бизнесмена под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 марта, с альтернативой внесения залога в размере 2 млрд 650 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: