Для животных ищут новые дома.

В городке Буча, что под Киевом, расформировали исправительную колонию. На территории заведения осталось более 70 котов и 2 десятка служебных собак.

Читайте такжеБуржуй и Золушка: стало известно, как украинцы называли малышей в 2020-мОб этом говорится в сюжете ТСН.

Заключенных развезли по другим тюрьмам. Теперь коты и собаки, охранявшие территорию, остаются не пристроенными.

Половину животных, которые жили на территории колонии, забрали сотрудники. Еще нескольких пожилых псов пристроят в приюты. Для остальных ищут владельцев.

Зоозащитница Ирина Мурга рассказывает, что некоторых собак не могут пристроить в частные руки.

На сегодня с территории уже забрали 66 котов. Большинство из них жили с заключенными прямо в камерах.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН