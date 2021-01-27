В городке Буча, что под Киевом, расформировали исправительную колонию. На территории заведения осталось более 70 котов и 2 десятка служебных собак.
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Заключенных развезли по другим тюрьмам. Теперь коты и собаки, охранявшие территорию, остаются не пристроенными.
Половину животных, которые жили на территории колонии, забрали сотрудники. Еще нескольких пожилых псов пристроят в приюты. Для остальных ищут владельцев.
Зоозащитница Ирина Мурга рассказывает, что некоторых собак не могут пристроить в частные руки.
На сегодня с территории уже забрали 66 котов. Большинство из них жили с заключенными прямо в камерах.
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