До 2020 года Таисия Петрова жила в общежитии, неадекватного поведения за ней не замечали.

В харьковском Национальном университете гражданской защиты населения рассказали, как зарекомендовала себя 19-летняя студентка Таисия Петрова, которую сейчас судят за нападение на школу и ранение двух учителей из арбалета.

Как сообщает Newsroom, в вузе журналистам рассказали, что Петрова поступила на социально-психологический факультет в 2019 году, осваивала профессию психолога.

Девушка жила в общежитии и была известна с положительной стороны, однако в марте 2020 года студентов и курсантов отправили на дистанционку из-за пандемии COVID-19. Тогда Петрова вернулась в родную Полтаву, а занятия посещала онлайн.

В этом году Таисия перевелась на третий курс, но преподаватели видели ее только 1 сентября. В тот день был праздник и всего одна пара, после которой всех отпустили по домам.

Девушка уехала в Полтаву и в вузе не появлялась. А 6 сентября педагоги узнали о том, что Таисия устроила в родном городе стрельбу по учителям.

"У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители - адвентисты. Что произошло за время карантина и что побудило девушку расстрелять педагогов, неясно", - рассказали в университете.

Сейчас Таисия находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. Продолжит ли Таисия обучение в университете, будет зависеть от результатов экспертизы.

Кроме того, девушке грозит уголовная ответственность за содеянное. В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.

Накануне суд избрал Петровой меру пресечения - два месяца содержания под стражей. На суде девушка объяснила свои действия тем, что с детства подвергалась буллингу, в том числе и со стороны учителей. Поэтому вынуждена была сменить три школы.

По ее словам, поделиться своей душевной болью ей было не с кем – друзей у нее нет, а родителей, которые заняты работой, "не хотела грузить своими проблемами". И вот теперь решила, что настало время никого не бояться и напугать учителей, "ибо зло порождает зло".

По делу проведен и назначен ряд экспертиз. Не исключено, что у девушки существуют проблемы с психикой, ведь, по информации правоохранителей, в его мобильном телефоне были фотографии расчлененных животных, возможно, сделанных ею самой. А в дневнике были записи о намерениях совершить суицид.

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Нападение на учителей с арбалетом - что произошло

Как сообщал УНИАН, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов.

У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище. Угрозы их жизни нет.

Установлено, что нападавшая училась в этой школе в младших классах.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

8 сентября суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Автор: Дмитрий Захаров