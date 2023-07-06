Екатерина Крупич отметила, что сейчас живет в Херсоне, ведь домой вернуться не может.

Месяц назад российские оккупанты подорвали дамбу Каховскую ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов и гибели множества украинцев. Жительница временно оккупированной части Херсонской области спасалась от катастрофы с двумя детьми на чердаке дома.

Екатерина Крупич в комментарии ТСН рассказала, как сложилась ее жизнь после спасения украинскими военными, которые с помощью дрона сбрасывали женщине воду. Она отметила, что ее семье помогают многие.

"Я каждый день благодарю Бога за наше удивительное спасение. Назвать его иначе не могу. Сейчас нам помогают очень много людей. Помогают продуктами, вкусностями, привезли подушки и одеяла, открытки с просьбой держаться. Откликнулось очень много людей с открытым сердцем. Слезы от этого. Сейчас мы живем в Херсоне, но душа болит из-за того, что не можем попасть в свой дом под Олешками, чтобы навести там порядок", - рассказала женщина.

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При этом она отметила, что город пока еще оккупирован россиянами, хотя многие оккупанты сбежали во время наводнения, и сейчас не известно, вернулись они или нет.

"Больше ценю свободу, свободное передвижение по родному городу, воду. Мы уже никогда не будем такими, как были. Будем лучше", - подытожила Екатерина.

Спасение семьи из водяной ловушки с помощью дрона - что известно

Бойцы сил обороны после подрыв Каховской ГЭС чудом спасли семью из затопленных Чаек в Херсонской области. Женщина находилась на чердаке затопленного дома с двумя детьми и умоляла о помощи.

Украинские защитники с помощью дрона сбрасвали семье питьевую воду. Позже воинам удалось эвакуировать семью, чем спасли их жизни.

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