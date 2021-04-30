Дочь подозреваемого сообщила, что не может забрать тело отца, поскольку проживает за пределами Украины.

В морге Херсона уже неделю находится тело 62-летнего жителя села Счастливое, которого подозревали в убийстве 7-летней Марии Борисовой. Тело мужчины так никто и не забрал, чтобы похоронить.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗО62-летний мужчина повесился в камере СИЗО в ночь на 23 апреля. Патологоанатомы уже провели вскрытие тела и завершили все действия, связанные с суицидом. Также уже есть разрешение от прокурора на погребение. Впрочем, тело мужчины никто не забирает, сообщает mv.org.ua.

Жители села, где он жил, выразили нежелание, чтобы мужчину хоронили на местном кладбище. Родственников в Украине у самоубийцы нет. Дочь 62-летнего мужчины, проживающая в Санкт-Петербурге, звонила следователю и сказала, что не имеет возможности приехать и похоронить отца, мол, это должна сделать ее знакомая. Однако, та пока никаких действий для захоронения тела не предпринимала.

Если эта женщина так и не выйдет на контакт с правоохранителями, самоубийцу похоронят за казенный счет — вероятно, на кладбище у поселка Геологов под Херсоном.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Злоумышленнику сообили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство малолетнего ребенка") и ч. 4 ст. 152 ("изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия") Уголовного кодекса и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

23 апреля подозреваемый в убийстве девочки повесился в СИЗО.

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Автор: Ирина Погорелая