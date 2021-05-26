У Посольства Российской Федерации в Киеве около двух десятков человек приняли участие в акции в поддержку жертв насильственных исчезновений в Крыму, а также их родных.
Как передает корреспондент УНИАН, цель акции, которая называется «Хождение по кругу», - не дать забыть украинскому обществу о жертвах насильственных исчезновений на оккупированном полуострове.
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Участники мероприятия молча стояли у входа в посольство, держа в руках фото без вести пропавших жителей Крыма, преимущественно крымских татар.
Акция организована командой КримSOS. Это 58-е мероприятие в поддержку жертв насильственных исчезновений на полуострове.
«Наши акции выглядят как хождение по бесконечному кругу: мы требуем, РФ молчит, РФ молчит, мы - требуем», - заявляют организаторы. Своим перформансом они хотят показать, что «бесконечный круг» будет разорван - и они узнают правду о пропавших.
Исчезновение людей в оккупированном Крыму: что известно
24 мая 2016 в оккупированном Крыму был похищен член исполкома Всемирного конгресса крымских татар, член регионального меджлиса Эрвин Ибрагимов. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно.
С тех пор команда КримSOS ежемесячно проводит акции в поддержку жертв насильственных исчезновений на полуострове, требуя от РФ сказать правду об их судьбе.
По данным КримSOS, с 2014 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека. Позже 19 из них удалось найти живыми, трех - нашли в местах несвободы, одного - экстрадировали, шестеро были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего не известно.
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