Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины и выразил уверенность, что Украина победит.

Виталий Кличко призвал украинцев в День Флага позвонить и поблагодарить знакомых защитников, которые сегодня отвоевывают независимость Украины.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Позади меня – наш флаг с передовой. На нем – самые дорогие сегодня слова: "Украина победит". Это слова наших защитников, мужчин и женщин, благодаря которым мы сохраняем независимость. Я благодарю каждого защитника за это. Поблагодари и ты. Позвони знакомым или родным защитникам. Скажи самые дорогие слова: "Спасибо за независимость!" – заявил Кличко.

Он поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины и выразил уверенность, что Украина победит.

"Уже полгода Украина в полномасштабной войне с россией защищает свое право на свободу и демократию. Право на жизнь. Независимость, как и этот флаг, побывала в огне войны, но выстояла. Украина победит! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.