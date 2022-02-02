Руководителей школьных заведений готовят в рамках программы национального сопротивления.

В Львове директоров школ обучали стрельбе из оружия. Руководители учебных заведений получали базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления.

Об этом сообщили в прессслужбе управления образования Львовского городского совета.

Обучение состоялось на фоне угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общины навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории Львовской МТГ, и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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