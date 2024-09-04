Госпиталь сооружен на базе ряда больших стальных бункеров.

Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для оказания первичной медицинской помощи и стабилизации состояния раненых воинов.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, этот госпиталь является частью масштабного проекта, который реализуется Минобороны в координации с Медицинскими силами "Восток". В его рамках планируется строительство более двух десятков подземных стабпунктов вблизи линии фронта.

Госпиталь построили на базе 6 больших стальных бункеров, каждый из которых длиной около 8 м. Для обеспечения функционирования стабпункта установлены системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, альтернативные источники питания. Кроме того, он оснащен системами радиоэлектронной борьбы.

Госпиталь имеет и современное оборудование, и даже собственную лабораторию. "Благодаря японским партнерам мы получили телемедицинский комплекс, который позволяет нам передавать данные пациента с нашего этапа на следующий, или если мы нуждаемся в консультации и не имеем узкого специалиста. Мы можем передать по интернет-связи информацию ведущему хирургу или УЗИсту", - сообщил майор медицинской службы Евгений Антонюк.

По словам главного специалиста отдела аналитической поддержки Минобороны Олега Вариводы, учитывая ограниченность бюджетного финансирования усилиями Министерства обороны было привлечено к реализации проекта ответственный украинский бизнес. Также для создания этого госпиталя был изучен опыт медицинских сил. Здесь есть возможность оказывать медицинскую помощь более 100 пациентам ежесуточно.

В госпитале есть возможность не только стабилизировать раненых, но и проводить одновременно около 4-х операций. Смета проекта составляет 20 млн грн.

Журналисты в эфире телемарафона показали, как выглядит изнутри уникальный госпиталь.

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Как известно, в ВСУ летом должна была появиться адаптивная одежда для раненых. Как информировали в Минобороны, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. Одежда разрабатывалась с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров и основным требованием для нее стали удобство для раненого, технологичность и износостойкость.

В комплект будет входить майка, шорты, брюки, футболка и реглан. Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам, на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.

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