Раненым будут выдавать комплект, куда будут входить майка, шорты, брюки, футболка и реглан.

В ВСУ появится адаптивная одежда для раненых. Об этом сообщает Минобороны.

"Комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одежда разрабатывалась с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров и основным требованием для нее стали удобство для раненого, технологичность и износостойкость.

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"В комплект будет входить майка, шорты, брюки, футболка и реглан. Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение. Эти и другие технологические особенности предусмотрены для того, чтобы комплект одежды был удобным даже для малоподвижных раненых", - отмечают в Минобороны.

В сообщении сказано, что сетка костюмов предусмотрена в 5-ти размерах и будет иметь 3 роста. В Минобороны обещают, что одежда будет удобной как для мужчин, так и для женщин.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова считает, что это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. "Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Ведь большинство из них после эвакуации с поля боя в стабпункты или госпитали остаются без необходимых предметов одежды первой необходимости. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан", - сказала она. В Минобороны сообщили, что на данный момент несколько моделей украинских производителей находятся на этапе доработки и будут тестироваться в практических условиях в ходе военно-исследовательских испытаний.

Одежда для военных

В феврале 2024 года, военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

В Сухопутных войсках ВСУ отмечали, что в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Также в ВСУ проинформировали, что костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: II и III. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ - вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

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