Учебное заведение уже получило лицензию Минобразования.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Метинвест-Политехника" уже получила лицензию Министерства образования и науки Украины. ВУЗ будет проводить подготовку бакалавров и магистров в сфере автоматизации производственных процессов, компьютерных наук, архитектуры и строительства, горного дела.

"Реально потребность создания института уже давно назрела - именно технического частного, поскольку мы строили совсем другую модель. То есть мы не повторяем какие-то существующие институты. Мы стараемся и кадрово, и технологически, и финансово построить совсем другую модель университета, новую модель", - рассказал журналистам руководитель института Александр Поважный.

Напомним, первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой Метинвест, откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства.

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Автор: Григорий Бондарь